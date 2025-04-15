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Игрок «Ростова» Сутормин — о Кубке России: «Зенит» дома хорошо играет, будем искать шанс

Игрок «Ростова» Сутормин — о Кубке России: «Зенит» дома хорошо играет, будем искать шанс
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в среду, 16 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Зенит» победил в первом матче с минимальным счётом. «Ростову» нужно забивать.
— Будем искать шанс. Понятно, что дома «Зенит» всегда хорошо играет, но надеюсь, что шансы будут, и ими нужно воспользоваться, — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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