Файзулин: «Спартак» стал крепче по сравнению с прошлым сезоном

Известный российский экс-футболист Виктор Файзулин оценил выступления московского «Спартака» в текущем сезоне. Он отметил, что команда улучшила игру по сравнению с прошлым розыгрышем РПЛ.

«Спартак» стал крепче по сравнению с прошлым сезоном. Он играет задорно и агрессивно. Видно, что это хорошо мотивированная команда. Но «Спартак», как и «Зенит», иногда теряет очки где не надо», — приводит слова Файзулина Metaratings.

По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от петербургского «Зенита». В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с «Акроном». Матч состоится 19 апреля.