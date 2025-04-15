«Акрон» объявил имя нового спортивного директора клуба, он работал в ЦСКА и «Спартаке»

Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении Антона Чистякова на пост спортивного директора клуба. На этой должности он сменил Арама Задояна.

«Специалист прибыл в расположение клуба и приступает к своим обязанностям в должности нового руководителя спортивного департамента и продолжит подготовку клуба к летнему трансферному окну.

Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодёжного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном «Спартаке» и в «Пари НН».

ФК «Акрон» благодарит Арама Задояна за годы совместной работы, плодами которой стали выход команды в финал Пути регионов Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023 и дебют в РПЛ в сезоне-2024/2025», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.