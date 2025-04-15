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«Спартак» объявил, что на матч Кубка России с «Уралом» продано более 30 тысяч билетов

«Спартак» объявил, что на матч Кубка России с «Уралом» продано более 30 тысяч билетов
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» было реализовано более 30 тысяч билетов. Игра между командами состоится сегодня, 15 апреля, начало встречи — в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На матч с «Уралом» продано уже более 30 тысяч билетов! Этот вечер точно пройдёт ярко и громко. Один за всех — и все за одного!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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