«Спартак» объявил, что на матч Кубка России с «Уралом» продано более 30 тысяч билетов

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» было реализовано более 30 тысяч билетов. Игра между командами состоится сегодня, 15 апреля, начало встречи — в 20:30 мск.

«На матч с «Уралом» продано уже более 30 тысяч билетов! Этот вечер точно пройдёт ярко и громко. Один за всех — и все за одного!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.