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Владелец «Акрона» прокомментировал смену спортивного директора клуба

Владелец «Акрона» прокомментировал смену спортивного директора клуба
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал назначение Антона Чистякова на пост спортивного директора клуба. На этой должности он сменил Арама Задояна.

«Мы, как и прежде, с уверенностью смотрим в будущее относительно наших турнирных планов и в последующих сезонах хотим укреплять свои позиции в Российской Премьер-Лиге. Для достижения амбициозных целей в дальнейшем нужны свежие решения, которые мы должны принимать сейчас. Арам Задоян проделал большую работу для того, чтобы сегодня о спортивных результатах «Акрона» говорили в позитивном ключе. Я желаю Араму удачи в его дальнейшей карьере. Антон Чистяков, новый спортивный директор, продолжит выстраивать спортивную систему и реализовывать стратегические планы развития футбольной вертикали клуба, включая академию, «Акрон-2» и главную команду», — приводит слова Морозова пресс-служба в телеграм-канале.

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