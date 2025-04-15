Пименов рассказал, при каких условиях «Крылья» могут продлить контракт с Осинькиным

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что самарский клуб обсудит продление контракта с главным тренером Игорем Осинькиным, если команда займёт место в первой восьмёрке РПЛ. Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново».

— До конца сезона переговоров о продлении контракта с Осинькиным не будет?

— Он сам попросил поставить всё на паузу. Это инициатива тренера. Нам всем надо выигрывать каждый матч.

— Если команда попадёт в восьмёрку, контракт будет продлён?

— Тогда с удовольствием будем разговаривать о продлении. Я точно буду в этом заинтересован. Надеюсь, что и клуб тоже, — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.