Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов рассказал, при каких условиях «Крылья» могут продлить контракт с Осинькиным

Пименов рассказал, при каких условиях «Крылья» могут продлить контракт с Осинькиным
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что самарский клуб обсудит продление контракта с главным тренером Игорем Осинькиным, если команда займёт место в первой восьмёрке РПЛ. Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново».

— До конца сезона переговоров о продлении контракта с Осинькиным не будет?
— Он сам попросил поставить всё на паузу. Это инициатива тренера. Нам всем надо выигрывать каждый матч.

— Если команда попадёт в восьмёрку, контракт будет продлён?
— Тогда с удовольствием будем разговаривать о продлении. Я точно буду в этом заинтересован. Надеюсь, что и клуб тоже, — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.

Материалы по теме
Розыгрыш футболки рекордсмена по голам за «Крылья» Ивана Сергеева. Конкурс — в «Телеграме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android