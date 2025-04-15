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Эдуард Мор: «Спартак» выбыл из чемпионской гонки, можно реабилитироваться в Кубке России

Эдуард Мор: «Спартак» выбыл из чемпионской гонки, можно реабилитироваться в Кубке России
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор оценил положение московского клуба в нынешнем сезоне. Он считает, что красно-белые выбыли из чемпионской гонки в РПЛ, но имеют шанс реабилитироваться в Кубке России. Уже сегодня, 15 апреля, «Спартак» встретится с «Уралом» в матче 1/2 финала Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По большому счёту «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Рассчитывать на то, что «Краснодар» и «Зенит» допустят большое количество осечек, не приходится. Кубок России — тот турнир, где можно реабилитироваться. Сложно рассчитывать на чемпионство. Пока есть математические шансы, нужно бороться, но, если смотреть на вещи реально, особых перспектив не вижу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от петербургского «Зенита». В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с «Акроном». Матч состоится 19 апреля.

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