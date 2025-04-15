Фрэнк Лэмпард рассказал, чем его впечатлил Моуринью в первые дни работы в «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси», а ныне главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард поделился воспоминаниями о первых днях Жозе Моуринью в стане «синих». Португалец возглавил английский клуб в преддверии сезона-2004/2005 и сразу же привёл его к чемпионству.

«Я помню, с какой уверенностью Жозе говорил с первого дня предсезонки. Мы поехали в Сиэтл, и он провёл собрание, на котором рассказал, что нам нужно сделать, чтобы стать чемпионами. За год до этого мы заняли второе место, так что мы не были в миллионе миль от этого, но он пришёл и расписал, как мы станем чемпионами, что в первый же день предсезонки стало для нас открытием.

Потом он проводил встречи, рассказывал о блоках игр и предсказывал результаты до мельчайших подробностей, и мы, как правило, выполняли его слова. Всё это было для нас в новинку. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы тренер приходил с такой уверенностью, чтобы он мог предсказывать или подгонять нас только потому, что он так сказал. Но это абсолютно точно сработало, потому что дало нам ответственность за соответствие его ожиданиям. В этом, наверное, и заключалась вся прелесть тех интеллектуальных игр, в которые он с нами играл», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

На данный момент Моуринью является главным тренером турецкого «Фенербахче».