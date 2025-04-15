Стало известно, когда «Спартак» обсудит с защитником Срджаном Бабичем новый контракт

Московский «Спартак» примет решение по началу переговоров о продлении контракта с центральным защитником Срджаном Бабичем после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к сербскому футболисту проявляют некоторые иностранные клубы. Действующий контракт Бабича со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. За красно-белых серб выступает с лета 2023-го.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в € 6 млн.