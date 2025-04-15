Экс-спортдиректор «Акрона» Задоян прокомментировал свой уход из клуба

Бывший спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал свой уход из тольяттинского клуба. На этой должности его сменил Антон Чистяков, ранее работавший в ЦСКА и «Спартаке».

«Завершая свою работу в «Акроне», хочу поблагодарить руководство, команду и тренерский штаб за время, проведённое в клубе.

За 3,5 года в Тольятти совместно проделана огромная работа в формировании крепкого базиса для успешного выступления в дебютном сезоне в РПЛ и сохранения места в главной лиге страны. Для меня же этот этап подошёл к концу, желаю клубу успехов и побед!» — приводит слова Задояна пресс-служба клуба в телеграм-канале.