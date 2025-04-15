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Тьерри Анри высказался о результативности Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне

Тьерри Анри высказался о результативности Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о результативности вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

«Когда игрок забивает и отдаёт одинаково хорошо, это прекрасно. У Салаха всегда было желание расти в профессиональном плане, а таких игроков, которые становятся лучше, находясь на вершине, не так много», — приводит слова Анри британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» Салах сделал ассист на вингера Луиса Диаса. Эта передача стала 45-м результативным действием египтянина в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В указанном турнире египтянин забил 27 голов и сделал 18 результативных передач.

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