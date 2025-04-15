Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Терри: «Челси» сезона-2004/2005 был намного лучше непобедимого «Арсенала»

Джон Терри: «Челси» сезона-2004/2005 был намного лучше непобедимого «Арсенала»
Комментарии

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри высказался о сравнении чемпионского состава «синих» в сезоне-2004/2005 с лондонским «Арсеналом» в сезоне-2003/2004, прошедшим весь сезон АПЛ без единого поражения.

«Я не думаю, что возможно какое-то сравнение между «Челси» сезона-2004/2005 и непобедимым «Арсеналом». Я думаю, мы были намного лучше. Мы проиграли одну игру «Манчестер Сити», которую ни в коем случае не должны были проигрывать. «Арсенал» же сыграл вничью 12 матчей», — приводит слова Терри The Telegraph.

В сезоне-2004/2005 «Челси» под руководством Жозе Моуринью стали чемпионами Англии. Лондонцы потерпели за весь сезон лишь одно поражение и восемь раз сыграли вничью. Также отметим, что за 38 туров АПЛ команда попустила лишь 15 мячей.

Материалы по теме
Фрэнк Лэмпард рассказал, чем его впечатлил Моуринью в первые дни работы в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android