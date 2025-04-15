Джон Терри: «Челси» сезона-2004/2005 был намного лучше непобедимого «Арсенала»

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри высказался о сравнении чемпионского состава «синих» в сезоне-2004/2005 с лондонским «Арсеналом» в сезоне-2003/2004, прошедшим весь сезон АПЛ без единого поражения.

«Я не думаю, что возможно какое-то сравнение между «Челси» сезона-2004/2005 и непобедимым «Арсеналом». Я думаю, мы были намного лучше. Мы проиграли одну игру «Манчестер Сити», которую ни в коем случае не должны были проигрывать. «Арсенал» же сыграл вничью 12 матчей», — приводит слова Терри The Telegraph.

В сезоне-2004/2005 «Челси» под руководством Жозе Моуринью стали чемпионами Англии. Лондонцы потерпели за весь сезон лишь одно поражение и восемь раз сыграли вничью. Также отметим, что за 38 туров АПЛ команда попустила лишь 15 мячей.