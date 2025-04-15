Станислав Черчесов высказался о возможном матче между сборными России и США

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и пермского «Амкара» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче между сборными России и США.

«Я вообще всегда разделял политику от спорта. Так что я всегда за спорт», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.