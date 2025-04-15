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Игрок «Зенита» Эракович: Соболев набирает обороты, он продолжит забивать в этом сезоне

Игрок «Зенита» Эракович: Соболев набирает обороты, он продолжит забивать в этом сезоне
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Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о результативности форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом туре Саша Соболев забил «Локомотиву», в игре с «Краснодаром» сделал ассист, провёл хороший матч. Он набирает обороты, это отличный футболист. Я считаю, что Саша продолжит забивать в этом сезоне, в следующих играх он сделает это на 100 процентов», — приводит слова Эраковича ТАСС.

28-летний форвард в недавнем матче с «Краснодаром» (4:1) сделал результативную передачу на Луиса Энрике, который забил четвёртый гол «Зенита». Отметим, что в предыдущем туре с «Локомотивом» (1:1) Соболев отметился голом. Это первые голевые действия Александра за санкт-петербургский клуб в РПЛ.

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