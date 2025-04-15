Гурцкая: не могу сказать, что «Спартак» плохо играл против махачкалинского «Динамо»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил игру «Спартака» в недавнем матче с махачкалинским «Динамо». Встреча 24-го тура РПЛ состоялась на минувших выходных. Красно-белые сенсационно уступили бело-голубым со счётом 1:2.

«Смотри, я тебе так скажу, здесь прекрасно сыграла Махачкала, и Биджиев настроил ребят здорово, первые 30 минут они шокировали. Но здесь результат не по игре. Второй тайм — они встали в штрафной и просто так получилось, что «Спартак» не забил ещё гол.

Вот здесь я не могу тебе сказать, что «Спартак» играл плохо, допустим, как «Динамо» или как ЦСКА. «Спартак» не играл так плохо. Первый тайм только провёл плохо, первые минут 30», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.