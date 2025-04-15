Игрок «Спартака» Данил Пруцев оценил прогресс Наиля Умярова в этом сезоне

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев оценил прогресс полузащитника красно-белых Наиля Умярова в нынешнем сезоне.

— Ты, наверное, дольше всех знаком с Умяровым. Что скажешь о его прогрессе в этом сезоне?

— Наиль показывает стабильно хорошую игру, и многие по делу высказываются о нём в восторженных тонах. Пусть продолжает расти и дальше, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

В этом сезоне 24-летний Умяров провёл 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт опорного полузащитника со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умярова в € 4,5 млн.