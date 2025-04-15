Андрей Червиченко: «Краснодар» никогда не станет чемпионом России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Краснодар» никогда не сможет стать чемпионом России из-за психологии.

«У «Краснодара» нет шансов на чемпионство по их психологии. Они не готовы к этому. У них провинциальное мышление, нет мышления победителей. «Краснодар» вечно будет вторым или третьим. В прошлые выходные они были в шаге от чемпионства. Команда повела в матче с «Зенитом» и должна была выигрывать. Ты повёл 1:0 — беги вперёд и добивай. «Зенит» первые 20 минут не понимал, куда им бежать и что делать, а у «Краснодара» было полное преимущество. Надо бежать вперёд и додавливать. Выигрываете матч — восемь очков отрыв за шесть туров до конца сезона. Я не слышал, чтобы кто-то умудрился упустить такой отрыв.

Но «Краснодар» поджал хвост, забился в угол и ждал, пока их не побьют до неприличия. Поэтому они никогда не станут чемпионами. У меня впечатление, что «Краснодар» боится такой ситуации, в которой может стать чемпионом. Эта ментальность не позволит им оставаться на первой строчке. «Зенит» привык побеждать и быть чемпионом. Они ликвидируют отставание в два очка и станут первыми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.