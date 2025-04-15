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Лэмпард: «Челси» сезона-2004/2005 заслуживает быть в числе величайших команд АПЛ

Лэмпард: «Челси» сезона-2004/2005 заслуживает быть в числе величайших команд АПЛ
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Бывший полузащитник лондонского «Челси», а ныне главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард заявил, что команда «синих» образца сезона-2004/2005 входит в число величайших команд в истории АПЛ.

«Я думаю, что сезон-2004/2005 соответствует тому, что сделал непобедимый «Арсенал», соответствует тому, что сделал Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити», по-своему. Мы определённо заслуживаем того, чтобы нас обсуждали и говорили в контексте величайших команд английской Премьер-лиги», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

В сезоне-2004/2005 «Челси» под руководством Жозе Моуринью стали чемпионами Англии. Лондонцы потерпели за весь сезон лишь одно поражение и восемь раз сыграли вничью. Также отметим, что за 38 туров АПЛ команда пропустила лишь 15 мячей.

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