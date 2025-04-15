Фаджоли принёс извинения людям, которые из-за него оказались втянуты в скандал со ставками

Полузащитник «Фиорентины» Николо Фаджоли высказался о продолжении расследования по делу о ставках на спорт на нелегальных платформах. Ранее 23-летний футболист получил за игру в букмекерской конторе семимесячную дисквалификацию, которая завершилась в мае 2024 года.

«Я заплатил свой долг правосудию. Осуждением и дисквалификацией, постоянным и оправданным унижением, стыдом, который я чувствовал, и риском никогда не встать на ноги. Я рассказал людям о своей болезни, серьёзной болезни, в школах, своей семье, своим друзьям и прессе. Той самой прессе, которая часто поднимает серьёзные проблемы моей болезни и способы их лечения, но которая сегодня снова ставит меня в центр внимания. Я нёс бремя того, что сделал что-то неправильно. Подвёл всех людей, которые верили в меня.

Сейчас, когда я вижу всю эту шумиху в СМИ, я снова переживаю эти моменты. Я совершил ошибку, я заплатил за неё, и у меня есть полное право подняться. Каждый может упасть и совершить ошибку. Важно знать, как это распознать, и я верю, что сила человека заключается в умении подняться. На момент инцидента мне было 19 лет и моя игровая зависимость взяла верх. Я пожалел об этом, но жизнь дала мне второй шанс, и я хотел бы им воспользоваться, поскольку уже добился всего, чего должен был добиться.

Я прошу об уважении сейчас, после того как предстал перед судом, после того как принял справедливый приговор. Я прошу прощения у всех моих коллег, у всех моих друзей, которые из-за моих ошибок оказались, невольно, замешанными или названными — пусть даже всего лишь в строке в газете — в этой ситуации просто за то, что они помогли мне», — приводит слова Фаджоли Marca.

В обновлённый список подозреваемых также попали Уэстон МакКенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло, Альваро Мората (оба — «Галатасарай») и ряд других футболистов.