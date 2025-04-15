Бенитес: «Реалу» будет трудно отыграться в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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Бывший главный тренер «Реала» Мадрид Рафаэль Бенитес считает, что «сливочным» будет сложно пробиться в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В первом матче 1/4 финала турнира «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответная игра состоится 16 апреля и пройдёт в Мадриде.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Будет сложно, «Арсенал» очень силён. Но матч пройдёт на «Бернабеу», а это может повлиять на результат. С другой стороны, если англичане забьют гол, «Реалу» будет крайне сложно. Но в глубине души я желаю «сливочным» победы и выхода в полуфинал», — приводит слова Бенитеса Marca.
Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».
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