Бенитес: «Реалу» будет трудно отыграться в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Реала» Мадрид Рафаэль Бенитес считает, что «сливочным» будет сложно пробиться в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В первом матче 1/4 финала турнира «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответная игра состоится 16 апреля и пройдёт в Мадриде.

«Будет сложно, «Арсенал» очень силён. Но матч пройдёт на «Бернабеу», а это может повлиять на результат. С другой стороны, если англичане забьют гол, «Реалу» будет крайне сложно. Но в глубине души я желаю «сливочным» победы и выхода в полуфинал», — приводит слова Бенитеса Marca.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».