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Игорь Ледяхов: кто вам сказал, что «Спартак» упустил чемпионство? Надо верить

Игорь Ледяхов: кто вам сказал, что «Спартак» упустил чемпионство? Надо верить
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Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о чемпионских амбициях московского клуба.

«Мы видим, какие проблемы с соперниками могут возникать у «Спартака». Все считали, что махачкалинское «Динамо» проходимый соперник, но допустили осечку. Кубок России — другой турнир. Тут будет у команд не такой настрой, как в лигах. «Урал» — лидер Первой лиги. «Спартаку» будет непросто.

Кто вам сказал, что «Спартак» упустил чемпионство? Что за пессимистические настроения? Впереди ещё шесть туров. Все команды будут терять очки. Надо работать и верить», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от петербургского «Зенита». В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с «Акроном». Матч состоится 19 апреля.

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