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Жозе Моуринью назвал причину, по которой решил возглавить «Челси» в 2004 году

Жозе Моуринью назвал причину, по которой решил возглавить «Челси» в 2004 году
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Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Фенербахче», рассказал, почему принял решение возглавить лондонцев в 2004 году, а также поделился воспоминаниями о своём первом визите на домашнюю арену «синих» «Стэмфорд Бридж».

«Причиной моего перехода в «Челси» стали встречи с Романом [Абрамовичем] и Питером Кеньоном, и целью клуба, прежде чем стать моей целью, было выиграть Премьер-лигу как можно скорее. И, конечно, это мог быть первый сезон, и это должно было стать мотивацией.

У меня было ощущение, что Роман хочет кардинально изменить менталитет. Я помню, как впервые приехал на «Стэмфорд Бридж» перед финалом Лиги чемпионов. Я прошёл квалификацию в финал во вторник, а в среду отправился на «Стэмфорд Бридж» на матч «Челси» — «Монако». Первый парень, который подошёл ко мне, сказал: «Мы не хотим тебя видеть здесь, мы любим Раньери». Это был мой первый опыт на «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

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