«Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Краснодаром»
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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Зенит» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 48-й минуте матча с «Краснодаром», когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти на Александре Черникове за фол на Андрее Мостовом в штрафной площади «быков». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 13 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.
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