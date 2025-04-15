Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Данил Пруцев поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Уралом»

Игрок «Спартака» Данил Пруцев поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что знаешь об «Урале», который проводит нынешний сезон в Первой лиге?
— В последнее время слежу за результатами «Урала», потому что зимой туда перешёл мой друг Саша Селихов. Несколько матчей «на ноль» у него уже есть. Молодец, желаю ему удачи.

— Чего ждешь от новой встречи с Селиховым на «Лукойл Арене»?
— У нас одна задача — победить. Как часто бывает в таких ситуациях, у Саши наверняка будет максимальный настрой. Но победит сильнейший, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Данил Пруцев оценил прогресс Наиля Умярова в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android