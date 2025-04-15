Игрок «Спартака» Данил Пруцев поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Уралом»

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

— Что знаешь об «Урале», который проводит нынешний сезон в Первой лиге?

— В последнее время слежу за результатами «Урала», потому что зимой туда перешёл мой друг Саша Селихов. Несколько матчей «на ноль» у него уже есть. Молодец, желаю ему удачи.

— Чего ждешь от новой встречи с Селиховым на «Лукойл Арене»?

— У нас одна задача — победить. Как часто бывает в таких ситуациях, у Саши наверняка будет максимальный настрой. Но победит сильнейший, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.