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Зиньковский объявил, где хочет продолжить карьеру

Зиньковский объявил, где хочет продолжить карьеру
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, который на правах аренды выступает за «Крылья Советов», объявил, где хочет продолжить карьеру. Он заявил, что на сто процентов хочет вернуться в московский клуб. При этом футболист подчеркнул, что решение по его будущему будет приниматься уже после окончания текущего сезона.

— Как ваше будущее, есть понимание того, что будет летом?
— Закончится сезон — всё будет ясно: какое решение примет тренер, какое решение примет руководство.

— Вы бы хотели вернуться в «Спартак»?
— Конечно. Сто процентов, — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» из московского «Спартака» в феврале 2025 года на условиях аренды до конца сезона. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан красно-белых из самарской команды. В шести матчах весенней части сезона у Зиньковского ни одного результативного действия.

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