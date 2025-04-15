Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: теперь «Зенит» — явный фаворит чемпионской гонки

Владислав Радимов: теперь «Зенит» — явный фаворит чемпионской гонки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов полагает, что сине-бело-голубые являются фаворитами чемпионской гонки РПЛ. В матче 24-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Я посмотрел сегодня календарь на оставшиеся шесть туров. У «Зенита», конечно, календарь гораздо легче, чем у конкурентов. Плюс теперь есть победа в личных встречах над «Краснодаром». То есть «Зенит» — явный фаворит в борьбе за золотые медали сейчас, мне кажется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 13 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android