Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». В первой встрече «нерадзурри» одержали победу со счётом 2:1.

«Это будет сложная игра против очень сильной команды. В «Баварии» заявили, что мы слишком много праздновали после первого матча? Они могут говорить что хотят, мы знаем, что мы сделали после первого матча. Это неправда, что мы слишком много праздновали, мы просто были счастливы, что обыграли на поле команду, которая нечасто проигрывает дома. Я хочу сосредоточиться только на завтрашнем матче, многие люди за пределами клуба говорят об этом. Но мы не хотим их слушать, так уж устроен футбольный мир», — приводит слова Мхитаряна Bayern & Germany.

Ответная встреча состоится в среду, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.