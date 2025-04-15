«Локомотив» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 15 апреля, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире матч покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.