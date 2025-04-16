«Реал» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: