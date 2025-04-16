«Реал» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
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Комментарии
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