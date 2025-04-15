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Рафаэль Бенитес: неправда, что я ушёл из «Реала» из-за Криштиану Роналду

Рафаэль Бенитес: неправда, что я ушёл из «Реала» из-за Криштиану Роналду
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес опроверг информацию, что он покинул испанский клуб из-за разногласий с нападающим Криштиану Роналду. Бенитес тренировал «сливочных» с 2015 по 2016 год. В должности главного тренера «Реала» его сменил Зинедин Зидан.

«Неправда, что я ушёл из «Реала» из-за Криштиану Роналду. Между нами никогда не было никаких проблем, он великий игрок и феномен. Я ушёл из-за определённых внутренних дел в клубе, но они не имели ничего общего с Роналду», — приводит слова Бенитеса Marca.

После ухода из «Реала» Бенитес работал с «Ньюкаслом», «Эвертоном», китайским клубом «Далянь Ифан» и «Сельтой».

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