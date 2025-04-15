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Стали известны имена двух футболистов, которые точно покинут «МЮ» по окончании сезона

Стали известны имена двух футболистов, которые точно покинут «МЮ» по окончании сезона
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39-летний голкипер Том Хитон и 37-летний защитник Джонни Эванс покинут «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Контракты обоих футболистов рассчитаны до 30 июня 2025 года.

Эванс является воспитанником «красных дьяволов» и находился в системе клуба до 2015 года. В июле 2023 года защитник вновь присоединился к «Манчестер Юнайтед». В нынешней кампании опытнейший североирландец провёл 12 игр во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Хитон также окончил академию «Юнайтед». Голкипер покинул клуб летом 2010 года, но спустя девять лет вновь вернулся в родной клуб.

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