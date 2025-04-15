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В «Динамо» Мх отреагировали на оскорбление Бубновым защитника команды Пальцева

В «Динамо» Мх отреагировали на оскорбление Бубновым защитника команды Пальцева
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на оскорбления в адрес игрока Валентина Пальцева со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова. Ранее Бубнов говорил, что у дагестанцев нет шансов в матче со «Спартаком». В итоге «Динамо» обыграло красно-белых, после чего Пальцев передал Бубнову привет. В ответ на это эксперт обозвал футболиста клоуном и призвал его не устраивать цирк.

«Кроме смеха, высказывания Бубнова ничего не вызывают. Пусть это комментируют болельщики. Я поддерживаю Пальцева и тех, кто играет изо всех сил, отдаётся на поле вне зависимости от соперника. Для чего футболисты выходят на поле? Чтобы выиграть. Я был на стажировке в 1975 году у Севидова Александра Александровича в московском «Динамо». Он говорил: «Есть характер — есть футболист, нет характера — нет футболиста».

У Пальцева есть характер. Он может говорить эмоционально, но он говорит с открытой душой. Я не хочу говорить про Бубнова — он мог эмоционально вспылить. Меня волнует профессиональное отношение к делу. Пальцев — профессионал. Мы проигрываем чаще, чем выигрываем, но ребята играют изо всех сил. Для меня это важно как для руководителя», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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