«Интер» — «Бавария»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» миланский клуб победил со счётом 2:1. В этой игре в составе «нерадзурри» мячами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Давиде Фраттези. За «Баварию» гол забил полузащитник Томас Мюллер.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38' 1:1 Мюллер – 85' 1:2 Фраттези – 88'
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Комментарии
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