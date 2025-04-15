«Зенит» смял «Краснодар». «Спартак» против логики. Почему не Барко и кто чемпион? ПЛН #96

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — тактический автор и футбольный человек Антон Михашенок — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

«Спартак» внезапно влетел махачкалинскому «Динамо» — мечте о чемпионстве конец? «Зенит» размотал «Краснодар» в матче тура и повысил шансы на титул — какие теперь перспективы у команды Мусаева? Топ-клубы не из топ-3 показали нестабильные результаты — в чём дело? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас возвращение легенды

1:21 — Что не так со «Спартаком». Антон разобрал ключевую проблему в матче с Махачкалой

20:17 — Загадочная история с пенальти. Почему Медина, а не Барко?

30:25 — Что не так с селекцией «Пари НН»

35:00 — Перспективы «Динамо» и новый клуб для Лички

42:47 — Борьба за выживание и вылет «Факела». Или не вылет?

47:19 — ЦСКА страдал с последней командой РПЛ

55:33 — «Рубин» оборвал многолетнюю серию с «Локо»

1:08:13 — «Королева кубков»!

1:12:25 — «Зенит» уничтожил «Краснодар». Причины, ошибки и разочарование

1:34:25 — А насколько вообще этот провал страшен для «Краснодара»?

1:44:32 — Быстрый прогноз на чемпиона. Мнения разошлись