Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» смял «Краснодар». «Спартак» против логики. Почему не Барко и кто чемпион? ПЛН #96

«Зенит» смял «Краснодар». «Спартак» против логики. Почему не Барко и кто чемпион? ПЛН #96
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — тактический автор и футбольный человек Антон Михашенок — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

«Спартак» внезапно влетел махачкалинскому «Динамо» — мечте о чемпионстве конец? «Зенит» размотал «Краснодар» в матче тура и повысил шансы на титул — какие теперь перспективы у команды Мусаева? Топ-клубы не из топ-3 показали нестабильные результаты — в чём дело? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Макса

Телеграм-канал Антона

Аудиоверсия выпуска:

в Apple Podcasts
в «Яндекс.Музыке»
в «Звуке»
в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас возвращение легенды
1:21 — Что не так со «Спартаком». Антон разобрал ключевую проблему в матче с Махачкалой
20:17 — Загадочная история с пенальти. Почему Медина, а не Барко?
30:25 — Что не так с селекцией «Пари НН»
35:00 — Перспективы «Динамо» и новый клуб для Лички
42:47 — Борьба за выживание и вылет «Факела». Или не вылет?
47:19 — ЦСКА страдал с последней командой РПЛ
55:33 — «Рубин» оборвал многолетнюю серию с «Локо»
1:08:13 — «Королева кубков»!
1:12:25 — «Зенит» уничтожил «Краснодар». Причины, ошибки и разочарование
1:34:25 — А насколько вообще этот провал страшен для «Краснодара»?
1:44:32 — Быстрый прогноз на чемпиона. Мнения разошлись

Материалы по теме
«Тренер «Зенита» путает, куда надо смотреть». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Тренер «Зенита» путает, куда надо смотреть». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android