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Доменико Тедеско отказался возглавить клуб Второй Бундеслиги «Шальке» — Sport Bild

Доменико Тедеско отказался возглавить клуб Второй Бундеслиги «Шальке» — Sport Bild
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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско отказался возглавить «Шальке», который выступает во Второй Бундеслиге. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Тедеско не захотел работать в клубе второго по силе немецкого дивизиона. Сейчас в «Шальке» пытаются договориться с Раулем, который возглавляет вторую команду мадридского «Реала» — «Кастилью».

С февраля 2023 по январь 2025 года Доменико Тедеско возглавлял сборную Бельгии. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах под руководством Доменико бельгийцы одержали лишь одну победу.

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