Отец Алексиса Мак Аллистера отреагировал на слухи об интересе «Реала» к своему сыну

Бывший футболист «Бока Хуниорс» Карлос Мак Аллистер, являющийся отцом полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, отреагировал на слухи об интересе мадридского «Реала» к своему сыну.

«Комментировать тут нечего. Алексис очень счастлив в «Ливерпуле», у него есть контракт, и он хочет побеждать там. Важно уважать клуб, за который он играет, и любые комментарии с нашей стороны были бы излишними», — приводит слова Карлоса Мак Аллистера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.