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Сёмин допустил, что Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Сёмин допустил, что Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»
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Известный российский тренер Юрий Сёмин не исключил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов появится в стартовом составе парижан в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с английской «Астон Виллой». Игра состоится сегодня, 15 апреля. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в Англии нередко случаются всякие чудеса, но я не думаю, что «Астон Вилла» сможет перевернуть ход противостояния. Увидим ли мы Матвея Сафонова в составе? Сложно сказать, всё может быть. Не исключено, что при таком счёте ему предоставят шанс», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Первая игра между «ПСЖ» и «Астон Виллой» завершилась победой парижан со счётом 3:1.

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