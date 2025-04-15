Сёмин допустил, что Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Известный российский тренер Юрий Сёмин не исключил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов появится в стартовом составе парижан в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с английской «Астон Виллой». Игра состоится сегодня, 15 апреля. Начало — в 22:00 мск.

«Конечно, в Англии нередко случаются всякие чудеса, но я не думаю, что «Астон Вилла» сможет перевернуть ход противостояния. Увидим ли мы Матвея Сафонова в составе? Сложно сказать, всё может быть. Не исключено, что при таком счёте ему предоставят шанс», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Первая игра между «ПСЖ» и «Астон Виллой» завершилась победой парижан со счётом 3:1.