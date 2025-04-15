«Уникальный момент». Игрок «Арсенала» Мерино высказался о дубле Райса в ворота «Реала»

Полузащитник английского «Арсенала» Микель Мерино высказался о дубле прямыми ударами со штрафных, который оформил Деклан Райс в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0). Мерино также отметился забитым мячом. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

«Это было неплохо, особенно если учесть то, что произошло потом, коллективную игру команды. С самого старта матча, начиная с вратаря, каждый делал свою работу, и моя реализация тоже была очень хороша. Очевидно, два великолепных гола Деклана немного затмили это. Я всегда буду его помнить.

Райс до этого не забил ни одного штрафного за всю свою карьеру? Это был действительно уникальный момент, особенно для него. Из-за соперника, из-за масштабности матча. Это также говорит о его качестве — игрок, который создан для больших матчей, и когда мы больше всего в нём нуждались, он пришёл нам на помощь. Мы очень рады за него», — приводит слова Мерино AS.