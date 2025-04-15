Данил Пруцев подвёл итог своим 100 матчам за «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев оценил проведённые 100 игр в составе столичного клуба. За красно-белых Пруцев выступает с 2022 года, ранее Данил играл за «Крылья Советов».

«Очень рад, что дошёл до такой отметки. Раньше и представить себе не мог подобного. Да что там, я даже не думал, что окажусь в «Спартаке». За эти три года было много чего хорошего. Как минимум выиграл Кубок! Но хочется пополнить эту коллекцию. Победить в чемпионате, в Суперкубке… «Спартак» должен всегда быть на самом верху», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

11 апреля московский «Спартак» проиграл на своём поле со счётом 1:2 «Динамо» из Махачкалы. В концовке матча хавбек красно-белых Хесус Медина не реализовал пенальти, пробив в перекладину. По итогам 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка — от санкт-петербургского «Зенита».