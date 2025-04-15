В «Нефтехимике» высказались о начале проверки РФС на предмет договорного матча с «Уралом»

Гендиректор «Нефтехимика» Валерий Калачёв высказался о начале проверки РФС на предмет договорного матча Первой лиги с «Уралом». Ранее в СМИ появилась информация, что матч может быть договорным. К середине второго тайма хозяева уступали в счёте в два мяча, а к 81-й минуте забили три гола, что позволило клубу из Екатеринбурга одержать победу со счётом 3:2.

«Даже нечего комментировать. Информация о договорном матче с «Уралом» абсолютно не соответствует действительности. Нет ни одного факта, который бы на это указывал.

На вопрос о контакте с РФС ответить не могу. Началась проверка, и по её итогам всё будет известно», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.