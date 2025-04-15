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«Вот настолько он особенный». Экс-капитан «МЮ» Кин высказался о вингере «Ливерпуля» Салахе

«Вот настолько он особенный». Экс-капитан «МЮ» Кин высказался о вингере «Ливерпуля» Салахе
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Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о египетском нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Если бы вы поставили его в команду «Арсенала», то «Арсенал» выиграл бы чемпионат Англии в этом году. Вот настолько он особенный», — приводит слова Кина Euro Foot со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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