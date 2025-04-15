Известный отечественный тренер Юрий Сёмин спрогнозировал одного из финалистов Лиги чемпионов. Он считает, что до решающей стадии дойдёт французский «Пари Сен-Жермен», а поможет клубу в этом экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«Я слежу за „ПСЖ“, мне нравится, как они играют, это одна из двух ярчайших команд в этом сезоне. Конечно, я слежу за Хвичей, это один из ведущих игроков „ПСЖ“. Он очень прибавил в последнее время в технике и значительно больше стал отрабатывать в обороне. Я вижу „ПСЖ“ в финале Лиги чемпионов в этом сезоне, не в последнюю очередь благодаря его игре», — приводит слова Сёмина ТАСС.