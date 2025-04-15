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В ЦСКА высказались за возвращение пива на стадионы

В ЦСКА высказались за возвращение пива на стадионы
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Пресс-служба московского ПФК ЦСКА обозначил позицию клуба по возможному возвращению пива на стадионы. Ранее новости о продвижении этой инициативы появились в СМИ.

«Конечно, мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на футбольные стадионы. Эта тема в повестке не нова, и аргументы остаются те же — успешный колоссальный опыт домашнего чемпионата мира и множество международных практик.

Исходя из них, мы чётко понимаем, что пиво никак не способствует алкоголизации болельщиков. Более того, зачастую в отсутствии возможности выпить немного пива на стадионе, как мы это привыкли делать при просмотре футбола в пабе, например, многие стараются вместить это самое пиво ещё до стадиона. Причём как раз по максимуму, про запас, чтобы хватило на всю дистанцию игры. И это заканчивается хуже. Уверены, многие болельщики были бы рады возвращению пива на стадионы.

Конечно, для клуба это и прямая финансовая выгода, и понятные рыночные деньги, которые клубам могут принести как прямые продажи, так и новые партнеры и спонсоры. А это, в свою очередь, даст клубам новую статью доходов, которых сейчас не так много, и это точно поспособствует развитию.

Поэтому мы только рады, что этот вопрос снова прозвучал в повестке. Надеемся, что этим обсуждение не ограничится», – приводит слова Брейдо пресс-служба ПФК ЦСКА.

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