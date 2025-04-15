Шаронов объяснил, какую проблему «Спартака» проявил матч с махачкалинским «Динамо»

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов обозначил игровую проблему «Спартака» в недавнем матче с махачкалинским «Динамо». Встреча 24-го тура РПЛ состоялась на минувших выходных. Красно-белые сенсационно уступили бело-голубым со счётом 1:2.

«Я согласен с теми мнениями, что «Спартак» проиграл первые 20−30 минут, когда они пропустили два гола. Но это их заставила сделать Махачкала, потому что, если мы говорим про «Динамо», у команды нет позиционной атаки как таковой. Они играют очень много длинными передачами, но очень хорошо организованы в среднем блоке, то есть они очень компактные. И хорошо работают в прессинге. То есть вот эти 20 минут «Динамо» не дало возможности «Спартаку» посадить их на их штрафную. Ведь если мы берём уровень игроков, естественно, что у «Спартака» они несоизмеримо выше. То есть вот эти 20 минут обозначили проблему «Спартака» — они не могли выйти из-под этого прессинга», — сказал Шаронов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».