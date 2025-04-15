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Массимо Каррера: у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство, всё возможно

Массимо Каррера: у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство, всё возможно
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые ещё могут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

«К счастью, у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство, ничего не потеряно. Конечно, будет тяжело, но всё возможно, если учесть положение команд в таблице», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

11 апреля московский «Спартак» проиграл на своём поле со счётом 1:2 «Динамо» из Махачкалы. В концовке матча хавбек красно-белых Хесус Медина не реализовал пенальти, пробив в перекладину. По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка — от санкт-петербургского «Зенита».

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