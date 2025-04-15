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Гурцкая объяснил причину плохой игры «Спартака» в некоторых матчах

Гурцкая объяснил причину плохой игры «Спартака» в некоторых матчах
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил причину плохой игры «Спартака» в некоторых матчах. По его мнению, соперникам очень легко нейтрализовать красно-белых — для этого нужно лишь грамотно «закрыть» Эсекьеля Барко, через которого строится игра команды.

«А не кажется ли вам, что проблема «Спартака» именно в том, что мяч не доходит [до нападения]. Сопернику просто надо «отрезать» Барко одного, и плохая игра Барко заканчивается тем, что «Спартак» не знает, что делать», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.

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