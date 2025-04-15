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«Химки» объявили об уходе Артиги и его тренерского штаба из клуба

«Химки» объявили об уходе Артиги и его тренерского штаба из клуба
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«Химки» на официальном сайте объявили об уходе из клуба главного тренера команды Франка Артиги и его штаба.

«Группа тренеров покидает ФК «Химки».

Контракты с главным тренером Франком Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой расторгнуты по соглашению сторон.

Мы благодарны Франку, Александру, Джозепу, Хосе и Андони за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше.

Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты! Желаем удачи в дальнейшей карьере и верим в лучшее!» — сказано в заявлении клуба.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Химок» в минувшем июне. После 24 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 23 очка и занимает 12-е место.

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