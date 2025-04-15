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Аршавин: у меня королевский голос по сравнению с Бекхэмом, у него — писклявый, ещё хуже

Аршавин: у меня королевский голос по сравнению с Бекхэмом, у него — писклявый, ещё хуже
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Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о совместных тренировках с экс-игроком сборной Англии и ряда европейских клубов Дэвидом Бекхэмом.

— Когда Бекхэм закончил в «Гэлакси», он попросил Венгера потренироваться с нами, потому что сезон не совпадал. А так как я ещё не отправлялся на выезды, то мы вдвоём с ним и с тренером по физподготовке занимались.

— Мастер сумасшедший?
— Смотря с кем сравнивать. Ну мы так, мячик гоняли, поддержать форму. Неделю или полторы он тренировался.

— Штрафные закладывал?
— Нет, не было нужды.

— А ты себя спокойно чувствовал, что с Бекхэмом тренируешься?
— Да, а что? Кстати, по поводу моего голоса. У меня королевский по сравнению с его голосом. У него вроде писклявый, ещё хуже, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

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