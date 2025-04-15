Индзаги сравнил «Баварию» с «Реалом» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Первый поединок проходил в Германии и завершился победой миланского клуба со счётом 2:1.

«В Мюнхене мы выступили очень достойно, чтобы победить там, нужно было сыграть хорошо, и мы довольны, но мы знаем, что, к сожалению, это был не финал. Нам придётся провести отличный матч с лучшей командой мира, которой, наряду с мадридским «Реалом», является «Бавария».

Я горжусь парнями и тем, как проходит сезон. Это будет очень сложный матч, мы должны забыть о результате первой встречи, но не о самой игре, потому что мы провели очень хороший матч. Мы знаем, кто против нас, и нам нужно будет провести отличный матч», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Ответный четвертьфинал «Интер» — «Бавария» пройдёт в Милане. Игра назначена на среду, 16 апреля.