Алексей Миранчук рассказал, каково играть против Месси, Суареса, Бускетса и Альбы

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, выступающими за «Интер Майами». Ранее они играли в составе «Барселоны».

— Как тебе игра с Бускетсом, Альбой, Суаресом и Месси?

— Космос, ребят. Если честно, я не видел такого, их барселоновского взаимопонимания. Ты смотришь на них, они бегают. Если Лео позволяет чуть паузнуть и потом взорваться — это мы все знаем, то смотришь на Альбу, Бускетса и Суареса — то они бегают все, не бросили якорь… Они доминируют? Да», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

«Атланта» встречалась с «Интер Майами» в матчах регулярного чемпионата МЛС, а также в плей-офф.